Депутаты Гагаузской автономии Молдавии обсудили в Госдуме возможности поддержки региона

Одной из главных проблем, с которой гагаузские политики приехали в Москву, названа высокая стоимость газа

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Гагаузская автономия Молдавии рассчитывают на помощь региону со стороны России. Об этом в пятницу заявил депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш на встрече с зампредседателя Госдумы Петром Толстым.

"Тяготеющая к России Гагаузия сегодня в очень сложном положении по разным причинам как политического, так и экономического характера. <…> Жители автономии рассчитывают на помощь России", - сказал Чимпоеш.

По его словам, Молдавия сегодня испытывает острый экономический кризис. Положение Гагаузии усугубляет сложные отношения с проевропейским правительством в Молдавии. "Гагаузы всегда придерживались традиционных ценностей, им чужды и непонятны идеи, навязываемые Западом", - отметил он.

Одной из главных проблем, с которой депутаты приехали в Москву, названа неподъемная высокая стоимость газа, за него платят сейчас более $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. При этом потребляет регион около 50 млн куб. м в год. Еще одной проблемой являются частые засухи.

Как считает парламентарий, при поддержке РФ и местного бюджета возможно возродить начатые в советский период программы по мелиорации, которые заключаются в отчистке водоемов и расширении лесных насаждений. Другой проблемой является отток молодежи из автономии. Ранее в Гагаузии запущена программа поддержки молодых фермеров. Россия могла бы содействовать поставкам выращенных ими фруктов, ягод, винограда на свой рынок.

О Гагаузской автономии

На юге Молдавии проживают около 150 тыс. гагаузов - представителей тюркоязычной народности православного вероисповедания. В 1990 году они провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды ополченцев. Избежать кровопролития удалось после того, как президент СССР Михаил Горбачев направил на юг Молдавии внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем создания автономии, в рамках которой у Гагаузии есть правительство, флаг, герб и гимн, а глава региона является членом правительства Молдавии.

Отношения между молдавскими властями и Гагаузией обострились в 2014 году после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС. В Гагаузии прошел референдум, 98% участников которого высказались за интеграцию с Таможенным союзом, формируемым тогда Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Власти Молдавии не признали этот плебисцит.