В США представили доказательства получения семьей Байдена $1,3 млн от китайской фирмы

По словам республиканца Джеймса Комера, Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса страны продолжит следить за денежным следом и фактами, чтобы определить, скомпрометирован ли президент

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США нашел доказательства получения членами семьи президента США Джо Байдена денег от китайской компании. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении комитета.

"Поступившие на рассмотрение финансовые отчеты показывают, что с 2015 по 2017 годы члены семьи Байдена - Хантер Байден, Джеймс Байден, Хэлли Байден - и еще один неизвестный ее представитель, а также их компании в совокупности получили выплаты в размере 1,3 миллиона долларов со счетов, связанных с Робом Уокером, партнером семьи Байден", - говорится в заявлении комитета.

Конгрессмены выяснили, что 1 марта 2017 года, примерно через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента США, компания Уокера получила $3 млн от китайской State Energy HK Limited. На следующий день она перевела еще $1,065 млн компании, связанной с Джеймсом Гиллиаром - партнером семьи Байдена. Как были распределены другие средства и как в итоге члены семьи получили суммарно $1,3 млн, комитет не уточняет.

"Неясно, какие услуги были предоставлены для получения этой непомерной суммы денег", - приводятся в заявлении слова председателя комитета республиканца Джеймса Комера. Он отметил, что комитет "обеспокоен возможными последствиями [выплат семье Байдена из-за рубежа] для национальной безопасности" и продолжит "следить за денежным следом и фактами, чтобы определить, скомпрометирован ли президент Байден бизнес-схемами своей семьи".

Ранее в американских СМИ не раз публиковались данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену - сыну президента США. Из представленной переписки следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил с мая 2014 года, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая этот пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings. В свою очередь газета The Washington Post сообщила в марте прошлого года, что Хантер Байден, предположительно, получил почти $5 млн от китайской энергетической компании CEFC.