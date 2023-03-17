Мирзоян и Лавров в Москве обсудят вопрос размещения миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Встреча глав МИД Армении и России состоится 20 марта

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 марта в Москве обсудят вопрос размещения миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Об этом в пятницу в парламенте заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

"Мы все знаем, что в отношении миссии ЕС у России - чувствительный подход, обсуждаем этот вопрос с нашими партнерами. Вы знаете, что скоро намечается (20 марта - прим. ТАСС) визит министра иностранных дел в Москву, и этот вопрос обязательно будет обсуждаться", - отметил он.

Как отметил Ованнисян, Армения обсуждает этот вопрос также с соседним Ираном, где с пониманием относятся к ситуации по вопросу размещения гражданской наблюдательной миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. "Мы считаем, что миссия ЕС уже в какой-то степени предотвратила широкомасштабную эскалацию на границе, случаи провокаций также несколько уменьшились", - добавил он.

В конце января главы МИД стран Евросоюза утвердили создание двухлетней гражданской миссии в Армении. Ее задачей стало повышение доверия в приграничных районах страны, создание условий для нормализации армяно-азербайджанских отношений.