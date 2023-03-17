Чавушоглу заявил, что обсудил с коллегой из Финляндии вопросы расширения НАТО

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил со своим коллегой из Финляндии Пеккой Хаависта вопросы расширения НАТО. Переговоры министров прошли в пятницу, перед встречей турецкого лидера Реджепа Тайипа Эдогана с президентом Финляндии Саули Ниинистё, по итогам которой, как ожидается, будет официально объявлено об одобрении Анкарой заявки Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе.

"Перед визитом президента Финляндии встретились с финским министром иностранных дел. Обсудили вопросы расширения НАТО, поблагодарили за поддержку по ликвидации последствий [февральских] землетрясений", - написал Чавушоглу в Twitter.

Президент Финляндии в четверг прибыл с визитом в Турцию и посетил юго-восток страны, где в феврале произошли разрушительные землетрясения, которые унесли свыше 49 тыс. жизней. Накануне визита Ниинистё заявил, что надеется узнать о судьбе обещания, данного на уровне президентов, на переговорах с Эрдоганом.

Турецкий президент сообщил в среду журналистам, что Анкара "выполнит то, что обещала сделать, в вопросе членства Финляндии в НАТО". Ранее Эрдоган говорил о возможности утверждения турецким парламентом заявки Финляндии на присоединение к альянсу отдельно от Швеции. Аналитики не исключают, что это может произойти до предстоящих 14 мая в Турции президентских и парламентских выборов.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Анкара считает, что Хельсинки в целом выполняет условия договоренностей по меморандуму. Однако к Швеции у нее остаются большие претензии. Турция считает, что шведская сторона пока не готова к вступлению в НАТО, поскольку не выполнила своих обязательств по меморандуму.