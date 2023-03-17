17 марта, 11:44
Военная операция на Украине

В Бундестаге заявили, что истребители Бундесвера не подходят для передачи Киеву

При этом глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер призвал власти ФРГ не блокировать возможные поставки устаревших истребителей Украине

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") считает, что состоящие на вооружении Бундесвера истребители не подходят для их передачи Киеву. Такое мнение он высказал в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

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"[Крылатые] машины из Германии, Eurofighter и Tornado, конечно, не подходят", - сказал Хофрайтер. В то же время он призвал власти ФРГ не блокировать возможные поставки устаревших истребителей Украине, которыми некоторые страны располагают еще со времен существования ГДР.

"Германия не должна, если потребуется с ее стороны разрешение, блокировать передачу польских и чешских истребителей", - утверждал глава комитета Бундестага. "Разрешение может быть необходимым, если такими машинами они располагают из старых запасов ГДР", - уточнил он.

Одновременно Хофрайтер выступил за скорейшие поставки уже обещанной Киеву военной техники, в частности, танков Leopard 2, "увеличить их число и предоставить дополнительные боеприпасы".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Правительство Словакии в свою очередь также одобрило ранее в пятницу передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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