Кулеба: потеря Артемовска может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами

По словам главы МИД Украины, ситуация в Артемовске является для Киева "эмоционально очень сложной" из-за потерь ВСУ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Взятие города Артемовска (украинское название - Бахмут) российскими силами может привести к тому, что под угрозой окажутся и другие города, находящиеся сейчас под контролем украинских войск. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города, - сказал Кулеба в опубликованном в пятницу интервью украинской службе британской вещательной корпорации "Би-би-си". - Мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем".

Глава МИД Украины отметил, что ситуация в Артемовске является для Киева "эмоционально очень сложной" из-за потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кулеба в очередной раз заявил, что западные союзники недостаточно быстро оказывают Украине военную поддержку, поскольку они, по его словам, не были готовы к конфликту, схожему по масштабам с Первой мировой войной. В свою очередь в Киеве хотели бы, чтобы союзники действовали быстрее. Министр отметил, что Украине от Запада нужны артиллерийские снаряды, чтобы в первую очередь отправить их украинским подразделениям в Артемовске.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.