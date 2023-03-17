17 марта, 12:01
Военная операция на Украине

У ФРГ нет запросов о передаче Киеву самолетов, полученных Польшей во времена ГДР

Разрешение властей страны на поставки Киеву старых истребителей требуется, если такие страны, как Польша или Чехия, получили их в свое время из запасов ГДР

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ пока не получало запросов со стороны Польши о выдаче разрешения на поставки Киеву старых истребителей, которыми Варшава располагает со времен ГДР. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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"У нас по состоянию на настоящий момент нет на этот счет запросов", - сказал он. "Наша позиция [по поставкам оружия на Украину] всегда заключалась в том, что мы должны тесно согласовывать свои действия на международном уровне", - отметил Хебештрайт, добавив, что власти Германии не ожидают, что "другие страны будут что-то предписывать" Берлину.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Правительство Словакии в свою очередь также одобрило ранее в пятницу передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Разрешение властей ФРГ на поставки Киеву старых истребителей требуется, если такие страны, как Польша или Чехия, получили их в свое время из запасов бывшей ГДР. 

Теги:
УкраинаГерманияЧехияСловакияПольшаДуда, АнджейВоенная операция на Украине
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