17 марта, 11:27

Президент Молдавии назвала ошибочным продвигаемый оппозицией восточный вектор развития

По словам Майи Санду, СНГ, Таможенный союз, Евразийский экономический союз "никуда не привели" страну

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду назвала ошибочным продвигаемый парламентской оппозицией восточный вектор развития страны. Об этом в пятницу она заявила, выступая перед депутатами парламента.

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"Уважаемые депутаты, которые не поддерживают вступление Молдавии в Евросоюз, какая партийная идеология мешает вам <…> признать, что у Молдавии нет другого пути развития, кроме интеграции в Евросоюз? Куда нас привели все эти возможности, которые обещали людям? СНГ, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, варианты с одними и с другими нас никуда не привели", - сказала она.

"На протяжении тридцати лет разные партии пробовали разные пути развития, но все они были провальными. <…> Призываю все политические силы поддержать присоединение Молдавии к ЕС без всяких условий", - добавила Санду.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, которые касаются гармонизации законодательства и соответствия ряду стандартов. 

Теги:
МолдавияСанду, Майя
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