Президент Молдавии и представители сформировавшей правительство проевропейской Партии действия и солидарности регулярно обвиняют судей и прокуроров в затягивании резонансных дел

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду призвала создать специальный суд для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти и ускорения процессов по резонансным делам. Об этом она заявила в своем выступлении перед депутатами парламента в пятницу.

"Мы обязаны выполнить обязательство перед гражданами наказать крупных коррупционеров, помешать им контролировать нашу страну. <…> Прошу парламент и правительство создать суд по борьбе с коррупцией специально для расследования случаев крупных дел и взяточничества в системе правосудия. У нас больше нет времени ждать", - сказала она.

Ранее Санду, а также представители сформировавшей правительство проевропейской Партии действия и солидарности провозгласили борьбу с коррупцией своим главным приоритетом. Они регулярно обвиняют судей и прокуроров в затягивании резонансных дел. При этом на действующую власть возлагают ответственность за расправу над оппозицией под лозунгом борьбы с коррупцией. В частности, отстраненный от должности генерального прокурора республики Александр Стояногло заявлял, что глава государства требовала от него возбудить уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых бывший президент Игорь Додон.