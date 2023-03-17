17 марта, 11:38
Военная операция на Украине

Испания заявила, что не будет отправлять Украине истребители

Министр обороны королевства Маргарита Роблес сообщила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у ее страны, требуют специфической подготовки и обучения

МАДРИД, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Испании не будет направлять украинским властям истребители. Об этом заявила в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес.

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Глава ведомства подчеркнула, что Мадрид всегда будет с уважением относиться к решениям, принятым другими государствами для помощи Киеву. "Мы не собираемся посылать боевые самолеты", - приводит слова Роблес агентство Europa Press. Министр отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти страны одобрили передачу Киеву 13 самолетов МиГ-29. 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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