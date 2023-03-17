ЕС выделит €9 млн из Европейского фонда мира на вооружение армии Северной Македонии

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также пообещал всестороннюю помощь Евросоюза на пути вступления этой страны в сообщество

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Евросоюз выделит €9 млн из Европейского фонда мира на улучшение вооружения армии Северной Македонии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Скопье, где прошло плановое заседание Совета ассоциации ЕС - Северная Македония, которое транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Я рад объявить, и я объявил сегодня на Совете, что ЕС выделит €9 млрд, то есть €9 млн из Европейского фонда мира на улучшение вооружения армии Северной Македонии", - сказал он.

Боррель также подчеркнул, что Евросоюз намерен "оказывать поддержку Северной Македонии в борьбе с гибридными угрозами", которые, по моего мнению, являются "платой этой страны за выбор пути евроинтеграции".

Глава внешнеполитической службы ЕС также пообещал всестороннюю помощь Евросоюза на пути вступления этой страны в сообщество, которому, с его точки зрения, нет альтернатив.

Средства из Европейского фонда мира используются в основном на поставку оружия и боеприпасов Киеву. В прошлом году Евросоюз выделил из этого фонда €3,2 млрд на эти нужды. Весь бюджет фонда составляет €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, однако Совет ЕС на этой неделе принял решение увеличить его на €2 млрд, чтобы нарастить военные поставки Украине.