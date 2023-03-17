Президент Молдавии считает, что страна вступит в Евросоюз к 2030 году

Майя Санду заявила, что для реализации этой цели все должны работать сообща

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает, что складывающиеся условия позволят республике вступить в Евросоюз к 2030 году. Об этом она заявила в своем выступлении перед депутатами парламента в пятницу.

"В 2030 году Республика Молдова должна стать страной - членом Европейского союза. Сейчас у нас есть реальный шанс стать полноправными членами европейской семьи. У нас есть поддержка стран ЕС. Молдаване выбрали европейский путь [на выборах]", - сказала Санду, отметив, что для реализации этой цели все должны работать сообща.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, которые касаются гармонизации законодательства и соответствия определенным стандартам.

Санду пользуется поддержкой проевропейской Партии действия и солидарности, которая сформировала правительство. Однако с лета прошлого года в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции, которая критикует власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

За время протестов в Молдавии арестованы десятки оппозиционных активистов, были приостановлены лицензии шести телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. Уголовные дела заведены на руководителей парламентской оппозиции.