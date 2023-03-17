Кабмин и Генпрокуратура ФРГ не раскрывают, есть ли коммуникация с РФ по "Северным потокам"

В кабмине Германии указали на то, что за этот вопрос отвечает Генеральная прокуратура страны

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Германии и Генпрокуратура в Карлсруэ не раскрывают данные о том, есть ли какие-либо контакты с Россией по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Это следует из сообщений, полученных в пятницу в ответ на запросы корреспондента ТАСС.

"Просим отнестись с пониманием к тому, что мы принципиально не раскрываем информацию о коммуникации с другими ведомствами и государствами", - заявила представитель Генпрокуратуры Инес Петерсон. В кабмине Германии также не стали давать комментариев, указав на то, что за этот вопрос отвечает ведомство в Карлсруэ, и посоветовали обратиться туда.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Версии следствия и журналистов

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников 7 марта сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. По версии немецкого издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. Днем позже в Генеральной прокуратуре Германии сообщили ТАСС, что 18 и 20 января прошли обыски на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Журнал Der Spiegel, со своей стороны, распространил его название - речь, по данным издания, идет о яхте "Андромеда". О мотивах и заказчиках достоверных данных пока нет.

Сомнения относительно правдоподобности версии с яхтой высказывают как местные эксперты, так и СМИ. Отмечается, что "Андромеда" не приспособлена для того, чтобы транспортировать большие объемы взрывчатки, а также снаряжение подводников.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил в своей статье, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала тогда версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

16 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что Россия не будет участвовать в расследовании подрыва трубопроводов "Северный поток", которое проводят европейские страны.