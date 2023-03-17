В армянском парламенте отметили роль миротворцев РФ в деле преодоления кризиса в Карабахе

Сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян также подчеркнул, что Ереван и Москва последовательно развивают политический диалог и активизируют сотрудничество в различных сферах

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян отметил важную роль российских миротворцев в деле преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, возникший из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Как в пятницу сообщила пресс-служба законодательного органа, об этом он заявил на 36-м заседании комиссии, которое состоялось в курортном городе Цахкадзоре.

"Аршакян подчеркнул роль российской миротворческой миссии в поддержании мира и стабильности в регионе, а также в преодолении гуманитарного кризиса в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии также подчеркнул, что Ереван и Москва последовательно развивают политический диалог и активизируют сотрудничество в различных сферах. "Конструктивный парламентский диалог играет значительную роль в укреплении двусторонних отношений между двумя странами как в двустороннем формате, так и на международных парламентских площадках", - добавил он.

Как отмечается в сообщении армянского парламента, российский сопредседатель комиссии, зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев подчеркнул, что "Армения является традиционным стратегическим партнером России, и в период глобальных изменений в международных отношениях наиболее востребовано надежное взаимодействие между парламентариями". "По его словам, сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Он также отметил роль миссии российских миротворцев по обеспечению мира в регионе и разблокированию Лачинского коридора", - говорится в сообщении парламента.