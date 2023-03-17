Президент Черногории назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня

Мило Джуканович сообщил, что попытка назначить премьер-министром Миодрага Лекича "закончилась ничем"

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы в Черногории будут проведены 11 июня. Об этом президент республики Мило Джуканович заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Я принял решение о назначении выборов на 11 июня", - сказал Джуканович.

Глава государства пояснил, что причиной роспуска парламента стало то, что парламентское большинство не ответило на его приглашение провести консультации по кандидатуре премьера. "Поэтому я убежден, что лучшим решением является сокращение мандата парламента и назначение новых внеочередных выборов", - подчеркнул президент, добавив, что попытка назначить премьер-министром Миодрага Лекича "закончилась ничем".

19 сентября 2022 года политические партии, победившие в Черногории на выборах 30 августа 2020 года, выдвинули кандидатуру Миодрага Лекича на пост нового премьера республики, направив президенту Мило Джукановичу письмо с предложением дать мандат на формирование правительства Лекичу. Джуканович назвал невозможным предоставление Лекичу мандата на формирование правительства и предложил сократить мандат действующего парламента, что открыло бы возможность для проведения досрочных парламентских выборов.

В ответ парламент республики принял закон, ограничивающий полномочия президента, и 29 декабря 2022 года парламент назначил Лекича новым премьером большинством голосов депутатов с условием сформировать правительство до 20 января. Западные партнеры Черногории в лице США и ЕС выступили с призывом отказаться от формирования правительства по новому закону в обход президента. В итоге 4 января 2023 года парламентское большинство распалось, а по истечении предусмотренного законом срока на формирование правительства президент распустил парламент.