17 марта, 12:35,
обновлено 17 марта, 12:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Премьер Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в пятницу обсудили в Ереване ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, региональных событиях и вызовах безопасности. В этом контексте был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на армяно-азербайджанской границе и механизмов коллективной обороны ОДКБ", - отмечается в релизе.

Генсек ОДКБ прибыл в Армению с двухдневным рабочим визитом в четверг. Он уже посетил город Джермук, вблизи которого в сентябре 2022 года шли боевые действия между армянскими и азербайджанскими военными, а также провел встречи с министром обороны Суреном Папикяном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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