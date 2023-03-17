Рига внесла в список персон нон грата 35 россиян, включая певцов и актеров

В частности, под ограничения подпали Shaman, Надежда Бабкина, Александр Маршал и Лера Кудрявцева

ВИЛЬНЮС, 17 марта. /ТАСС/. Рига запретила 35 гражданам России въезд в страну из-за поддержки спецоперации на Украине. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Латвии.

"Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших агрессию России на Украине, в список персон нон грата в Республике Латвия", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что въезд в страну для них запрещен на "неопределенный период времени". В список вошли бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, исполнители Ярослав Дронов (Shaman), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал. Под ограничения также подпали телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, Дмитрий Евстафьев, журналисты Михаил Шахназаров и Юлия Витязева.