Польша разместит РСЗО HIMARS вблизи границы с Калининградской областью

Министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что речь идет о дивизионе, заказанном у США в 2019 году

ВАРШАВА, 17 марта. /ТАСС/. Польша поставит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на вооружение 16-й механизированной дивизии, расположенной на северо-востоке страны у границы с Калининградской областью. Об этом заявил в пятницу в Ольштыне министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Уже в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS", - сказал он, подчеркнув, что речь идет о дивизионе, заказанном в 2019 году.

По словам Блащака, польской армии важно иметь "оружие, которое зарекомендовало себя <...> [в боях на Украине]".

В феврале глава польского Минобороны информировал, что Польша получит от США более 500 РСЗО HIMARS.