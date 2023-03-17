Генсек ШОС заявил, что мир входит в эпоху новой нестабильности и неопределенности

По словам Чжан Мина, в этих условиях взаимодействие между региональными организациями становится все более важным

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мир переходит к новому этапу нестабильности и неопределенности, в этих условиях взаимодействие между региональными организациями становится все более важным. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

"Мир входит в ситуацию новой нестабильности. Нестабильность, факторы неопределенности постоянно растут. Самое главное, мы должны определить, каким образом должна расти роль региональных организаций в развитии каждого из регионов. Взаимодействие между региональными организациями становится одним из важных моментов", - сказал он в пятницу на пленарном заседании Международного экономического форума государств - участников СНГ.

Чжан Мин в ходе своего выступления призвал все международные организации к многостороннему взаимовыгодному сотрудничеству на основе соблюдения международного права и уважения интересов каждого государства. "Неважно, каким является государство: большим или маленьким, сильным или слабым, мы должны предоставить ему гарантии безопасности. Мы должны создать прекрасные условия для его экономического развития. Интересы каждого государства должны учитываться. И это есть основа любого сотрудничества", - подчеркнул генсек ШОС.

Кроме того, он высоко оценил развитие взаимодействия между ШОС и Евразийским экономическим союзом (ЕЭАС). "Мы развиваем реальное сотрудничество и создаем для этого платформы, мы и в дальнейшем собираемся больше задействовать тот потенциал, который есть и у ШОС, и у ЕАЭС, мы должны развивать экономическое, научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области высоких технологий, сельского хозяйства, малого предпринимательства и так далее", - констатировал генсек.

В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран проходит процедуры вступления в организацию. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя. На состоявшемся в сентябре 2022 года в Самарканде саммите ШОС был запущен механизм присоединения к организации Белоруссии, которая в настоящее время имеет статус наблюдателя. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.