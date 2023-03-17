Индонезия надеется на возобновление авиасообщения с Россией до конца года

По словам посла республики в Москве Хосе Тавареса, российские авиакомпании хотят осуществлять рейсы в Индонезию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Индонезия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией до конца года. Об заявил в пятницу журналистам посол республики в Москве Хосе Таварес.

"Я надеюсь на это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам посла, российские авиакомпании хотят осуществлять рейсы в Индонезию. "Министр транспорта [Индонезии Буди Кариа Сумади] просил меня работать над возобновлением рейсов из России в Джакарту, на Бали", - указал дипломат.

Как рассказал посол, российские авиаперевозчики просят гарантий, что их воздушные суда не будут арестованы. "Таким образом, продолжается обсуждение технических деталей. Индонезия ожидает, что российские авиакомпании снова начнут летать в Индонезию, в результате больше туристов будут посещать нашу страну, также это будет содействовать нашей торговле", - резюмировал он.