Черногорские депутаты опротестовали роспуск парламента в Конституционном суде

Инициативу подписали депутаты восьми парламентских фракций

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты партий "августовского большинства" (т. е. партий, победивших в Черногории на выборах 30 августа 2020 года) выступили с совместной инициативой к Конституционному суду Черногории, потребовав оценить законность роспуска парламента. Об этом сообщило в пятницу издание Vijesti.

По данным издания, 41 депутат из 80 потребовал от Конституционного суда отменить решение президента о роспуске Скупщины до момента избрания нового президента страны 19 марта и его вступления в должность. Инициативу подписали депутаты восьми парламентских фракций.

В четверг президент Черногории Мило Джуканович распустил парламент страны за три дня до президентских выборов. Согласно конституции республики, новые выборы парламента должны пройти не ранее 60 и не позднее 100 дней с момента роспуска.

Джуканович в пятницу сообщил о назначении новых парламентских выборов на 11 июня.