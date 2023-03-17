17 марта, 13:13,
обновлено 17 марта, 13:31
Санкции в отношении России

Источник сообщил, что главы МИД ЕС не примут 20 марта новый пакет санкций против России

По словам источника, они готовят новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Главы МИД ЕС не планируют принимать в понедельник, 20 марта, на заседании Совета ЕС в Брюсселе новых решений по санкциям против России, однако готовят новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране. Об этом сообщил в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Не исключаем, что кто-то из министров затронет вопросы, связанные с выполнением 10-го пакета санкций, новые решения обсуждать не планируется, - сказал он. - Министры могут утвердить новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране". 

Теги:
ИранРоссияСанкции в отношении России
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