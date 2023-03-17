Кулеба: страны, не поддержавшие Киев в конфликте на Украине, "заплатят цену в будущем"

По словам украинского министра иностранных дел, "каждый выбор был зафиксирован"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государства, не поддержавшие Киев в конфликте на Украине, "заплатят цену", так как позиция каждой страны будет учитываться при выстраивании отношений в будущем. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В опубликованном в пятницу интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си Кулеба дал понять, что страны, не поддержавшие Киев в нынешнем конфликте, "плохо повели себя", "плохо относились к Украине", поэтому они, по словам министра, "заплатят цену в будущем". При этом он не уточнил, что именно под этим подразумевается, однако дал понять, что позиция зарубежных стран по отношению к Украине повлияет на их отношения с Киевом в будущем.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или отнеслась к Украине в самый темный момент ее истории, не будет учтено при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия, - сказал глава МИД Украины. - Каждый выбор был зафиксирован".

Би-би-си отмечает, что, хотя Украина и получила военную и экономическую поддержку от западных государств, многие страны Африки, Азии и Южной Америки не оказали содействие Киеву. Некоторые государства исторически симпатизируют России, некоторые озабочены экономическими потерями из-за боевых действий, другие считают, что Запад затягивает конфликт без надобности, добавляет британская вещательная корпорация.