17 марта, 13:20,
обновлено 17 марта, 13:58
Военная операция на Украине

Источник: КНР проинформировала ЕС о готовящемся визите Си Цзиньпина в Москву

Во внешнеполитической службе Евросоюза выразили надежду, что в ходе этой поездки будет обсуждаться мирный план Китая по Украине

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Китай проинформировал ЕС о готовящемся визите в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Евросоюз надеется, что будет обсуждаться китайский мирный план по Украине. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

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"Наш посол (в Пекине - прим. ТАСС) получил брифинг о предстоящем визите председателя КНР в Москву. Любые мирные усилия [по Украине] приветствуются, в том числе и от Китая", - сказал дипломат, отметив, что ЕС изучил мирный план Китая из 12 пунктов и видит в нем "не самое сбалансированное прочтение принципов Устава ООН".

Дипломат подчеркнул, что ЕС не разделяет в полной мере мирный план Китая: "Это 12 отдельных пунктов. Наша позиция - некоторые пункты удовлетворительные, некоторые - нет. Для ЕС мир любой ценой неприемлем".

Госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву состоится 20-22 марта. 

Теги:
УкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинВоенная операция на Украине
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