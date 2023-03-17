Мэр Еревана заявил об отставке

Как отметил Грачья Саркисян, он останется частью политической команды премьер-министра Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Мэр Еревана Грачья Саркисян в пятницу заявил о своем решении уйти в отставку. Об этом он заявил на заседании в мэрии, которое транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Я хочу заявить о своей отставке, в то же время подчеркиваю, что остаюсь частью политической команды [премьер-министра Никола Пашиняна]", - сказал он.

Саркисян был избран градоначальником Еревана в декабре 2021 года после отставки предыдущего мэра Айка Марутяна. Уже было ясно, что Саркисян останется на этом посту до сентября текущего года, именно на это время были запланированы очередные выборы в Совет старейшин (городской парламент) Еревана. Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" ранее заявила, что кандидатом в мэры города будет выдвинут не Саркисян, а бывший вице-премьер, нынешний заместитель главы столицы Тигран Авинян.