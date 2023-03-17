Группа депутатов в Нацсобрании Франции выдвинула вотум недоверия правительству

Причиной стало объявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте. Об этом в пятницу сообщил председатель группы Бертран Панше.

"Группа LIOT, председателем которой я являюсь, выдвигает вотум недоверия правительству, под ним стоят подписи 91 человека из пять оппозиционных политических групп", - сказал Панше, слова которого транслировал телеканал BFM.