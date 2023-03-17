17 марта, 13:32,
обновлено 17 марта, 13:48

Группа депутатов в Нацсобрании Франции выдвинула вотум недоверия правительству

Группа депутатов в Нацсобрании Франции выдвинула вотум недоверия правительству
Здание Национального собрания Франции
© Franck Prevel/ Getty Images

Причиной стало объявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте. Об этом в пятницу сообщил председатель группы Бертран Панше.

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"Группа LIOT, председателем которой я являюсь, выдвигает вотум недоверия правительству, под ним стоят подписи 91 человека из пять оппозиционных политических групп", - сказал Панше, слова которого транслировал телеканал BFM. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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