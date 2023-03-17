Глава МИД Армении призвал генсека ОДКБ дать четкий ответ на "агрессию Баку"

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость принятия активных шагов со стороны союзников и партнеров Армении в направлении выполнения Азербайджаном своих обязательств и исключения проявлений силы

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым подчеркнул необходимость четкого ответа на "военную агрессию" Баку в отношении Еревана.

"17 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. <...> Мирзоян подчеркнул необходимость четкого и целенаправленного ответа организации на военную агрессию, осуществленную Азербайджаном против суверенной территории Армении, являющейся членом ОДКБ", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства в пятницу.

В МИД Армении уточнили, что также была упомянута гуманитарная ситуация, сложившаяся в Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора. Мирзоян подчеркнул необходимость принятия активных шагов со стороны союзников и партнеров Армении в направлении выполнения Азербайджаном своих обязательств и исключения проявлений силы.

20 января посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян в интервью радиостанции Times Radio заявил, что Ереван не удовлетворен реакцией России на действия Азербайджана, поскольку надеялся на конкретные меры помощи со стороны Москвы в рамках ОДКБ. В то же время он отметил, что Армения высоко оценивает работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые "поддерживают мир и выполняют свой мандат". До этого премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения в сложившихся условиях не собирается проводить на своей территории учения ОДКБ в 2023 году.

23 января главы МИД стран Европейского союза утвердили создание гражданской миссии в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе". Мандат миссии рассчитан на два года и предусматривает проведение "постоянного патрулирования и написание докладов [Брюсселю] о ситуации, что повысит понимание ЕС ситуации на земле". Как заявили 26 января в МИД РФ, Москва отмечает, что Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ. В российском внешнеполитическом ведомстве уточняли, что появление представителей Европейского союза в приграничных районах Армении способно лишь обострить существующие противоречия и привнести в регион геополитическое противостояние.

Вместе с тем Пашинян 18 февраля заявил, что Армения и другие страны - партнеры по ОДКБ продолжают работу по решению вопросов, которые вызывают озабоченность Еревана. А 10 марта Армения проинформировала ОДКБ об отказе от предложенной ей квоты на должность заместителя генерального секретаря организации.