Источник: министры обороны ЕС одобрят 21 марта выделение €2 млрд на снаряды Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения бюджета фонда до конца года еще на €3,5 млрд

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Министры обороны ЕС должны утвердить 21 марта на встрече в Брюсселе план главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о выделении из Европейского фонда мира €2 млрд на поставки снарядов на Украину и восполнение их запасов в Европе. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обороны рассмотрят план из трех этапов: использовать €1 млрд на поставки боеприпасов как советского, так и западного образца для Украины из имеющихся запасов, выделить еще €1 млрд, чтобы обеспечить срочные закупки новых боеприпасов, которые пойдут Киеву и на восполнение запасов в Европе, и начать расширение производства. То есть мы рассчитываем на следующей неделе получить зеленый свет на выделение €2 млрд", - сказал источник, подчеркнув, что в настоящий момент этот план проходит предварительное согласование послами 27 стран ЕС в Брюсселе.

На прошлой неделе Совет ЕС утвердил решение в экстренном порядке увеличить бюджет Европейского фонда мира на €2 млрд. Ранее Боррель отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения бюджета фонда до конца года еще на €3,5 млрд. Изначально весь бюджет фонда составляет €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, то есть речь идет о его фактическом удвоении. В прошлом году Евросоюз выделил из этого фонда €3,2 млрд на поставки оружия Украине.

Деньги из этого фонда выделяют странам ЕС в качестве компенсации вооружений, которые они передают Украине. Из этого фонда, по словам Борреля, Брюссель компенсирует 40% стоимости передаваемых Киеву вооружений и боеприпасов.