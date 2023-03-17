США надеются, что Си Цзиньпин пойдет на контакт с Зеленским после визита в Россию

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются на то, что председатель КНР Си Цзиньпин по завершении предстоящего визита в Россию пойдет на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в пятницу на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, мы так же надеемся, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим. ТАСС) пойдет на прямой контакт с президентом Зеленским. Потому что мы продолжаем считать, что ему очень важно услышать мнение украинской стороны, а не только [президента Владимира] Путина и точку зрения России", - сказал представитель Белого дома. Он комментировал объявление о том, что китайский лидер совершит 20-22 марта государственный визит в Россию.