Посол Индонезии в РФ не исключил отмену виз по прибытии для россиян

Причина заключается в многочисленных нарушениях, отметил Хосе Таварес

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес не исключил, что Джакарта может отменить выдачу виз по прибытии россиянам по запросу губернатора провинции Бали Ваяна Костера.

"Это возможно, потому что это предложено губернатором, - сказал он в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Причина заключается в многочисленных нарушениях".

"Власти в Джакарте примут решение - министерство иностранных дел, министерство юстиции и по правам человека и министерство туризма. Они соберутся вместе и примут решение, есть ли веская причина для отмены визы по прибытии", - добавил он.

Россия вошла в расширенный список стран, граждане которых могут получать визу по прибытии в Индонезию, в мае 2022 года. Такая виза выдается при предъявлении паспорта, действительного в течение минимум шести месяцев, обратного билета или проездного билета для продолжения поездки в другую страну, подтверждения оплаты сбора. Срок действия данной визы ограничен периодом в 30 календарных дней с возможностью одного продления еще на 30 календарных дней.

Ранее газета The Jakarta Post сообщала, что губернатор Бали попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов, касающиеся злоупотреблений статусом туриста для поиска заработка на острове.