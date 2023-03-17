В Белом доме заявили, что Китай не снабжает Россию оружием для операции на Украине

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, "нет никаких указаний", что полученные в 2022 году Россией от китайских компаний ружья, бронежилеты и компоненты к беспилотникам "предназначены для использования на поле боя"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Белый дом считает, что Китай к данному моменту не оказывал России военной помощи в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы пока не видели каких-либо признаков, что власти Китая приняли решение по оказанию России военной помощи", - сказал он.

Комментируя публикацию газеты Politico о том, что Россия в 2022 году якобы получила от китайских компаний ружья, бронежилеты и компоненты к беспилотникам, Кирби заявил, что "нет никаких указаний, что эти винтовки предназначены для использования на поле боя".