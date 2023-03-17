Партия "Шор" обвинила власти Молдавии в попытке физической расправы с оппозицией

В четверг в ходе марша оппозиции по центральному бульвару Кишинева дорогу колонне перегородила группа из 10-15 мужчин

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер обвинила в пятницу власти Молдавии в попытке физической расправы с организаторами протестов после стычки с неизвестными в ходе митинга четверг.

"Власть перешла к методам физического запугивания, они хотят закрыть нам рот. <…> Группа из 10-15 мужчин в агрессивном состоянии направилась прямо ко мне. Их останавливали наши коллеги. На видео видно, как эти мужчины наносили удары", - сказала Таубер в эфире молдавского телеканала TVC21. Она подвергла критике сотрудников полиции, которые, по ее словам, с опозданием отреагировали и не задержали нападавших.

Юристы партии собирают материалы для обращения в правоохранительные органы. Однако они намерены сделать это после смены правительства в стране и руководства в полиции, так как не верят в справедливое расследование со стороны действующей власти, добавила Таубер.

В четверг в ходе марша оппозиции по центральному бульвару Кишинева дорогу колонне перегородила группа мужчин. Неизвестные взялись за руки и стали оттеснять головную часть колонны. По словам Таубер, среди нападавших якобы был опознан мужчина, который ранее участвовал в акциях протеста правящей сегодня Партии действиях и солидарности.

С лета прошлого года в Молдавии проходят массовые акции протеста. Их организаторами выступали также Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и несколько других партий и движений. Они обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Партия "Шор" сообщила, что собрала свыше 800 тыс. подписей под требованием к правительству оплатить коммунальные счета за зимний период.

За время протестов в Молдавии арестованы десятки оппозиционных активистов, были приостановлены лицензии шести телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. Уголовные дела заведены на руководителей ПСРМ и партии "Шор".