В Турции заявили о решении начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что республика может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до общенациональных выборов, намеченных на 14 мая

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Турция готова и начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

"Важной темой наших переговоров стало вступление Финляндии в НАТО. Финляндия предприняла конкретные шаги для выполнения условий меморандума, необходимые для вступления в НАТО. Мы готовы и приняли решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Уверены, что Финляндия сыграет активную роль в обеспечении безопасности НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что Турция может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до общенациональных выборов в республике, намеченных на 14 мая. "Нам пришлось отделить [заявку] Финляндии от Швеции, потому что там не было таких проблем. Мы показали свое позитивное отношение к Финляндии подписью, которую мы поставили. После этого комиссия, потом генеральная ассамблея [турецкого парламента будет рассматривать документ]. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос до выборов. Пусть это будет благоприятно для наших стран", - подчеркнул Эрдоган.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня того же года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры генсека организации Йенса Столтенберга с Эрдоганом, Ниинистё и занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдаленой Андерссон. Был подписан меморандум, позволяющий обеим северным странам вступить в НАТО.