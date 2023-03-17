17 марта, 14:31,
обновлено 17 марта, 14:54

Депутаты в Нацсобрании Франции от партии Ле Пен выдвинули вотум недоверия правительству

Как указывается в заявлении депутатов, премьер-министр Элизабет Борн решила воспользоваться статьей 49.3 конституции, чтобы "эта несправедливая и бесполезная" пенсионная реформа была принята

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Французская парламентская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству в ответ на объявление премьер-министром Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

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"Премьер-министр решила воспользоваться статьей 49.3 конституции, чтобы эта несправедливая и бесполезная реформа была принята. В связи с этим мы, депутаты "Национального объединения", решили выдвинуть вотум недоверия правительству", - указывается в заявлении депутатов.

"В то время как французы выходят на манифестации против этой реформы, их представители в парламенте были лишены возможности голосовать по этому тексту, что является посягательством на принципы демократии", - отмечают они.

Это второй вотум недоверия, выдвинутый правительству Франции в пятницу в связи с принятием пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты в обществе. Ранее в этот же день группа независимых депутатов и представителей заморских территорий в Национальном собрании (нижней палате парламента) выдвинула свой вотум недоверия правительству. Для принятия вотума нужно, чтобы за него проголосовали 287 депутатов нижней палаты парламента. В данный момент Нацсобрание насчитывает 573 депутата, еще четыре места вакантны.

В четверг Борн, выступая в Национальном собрании перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

Голосование в Нацсобрании должно было завершить многодневные дебаты по предложенному правительством законопроекту об изменениях в пенсионной системе республики. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет ряд льготных пенсионных режимов. 

Теги:
ФранцияЛе Пен, Марин
© Информационное агентство ТАСС
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