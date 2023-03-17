17 марта, 14:41,
обновлено 17 марта, 15:04

Эрдоган заявил, что Турция продолжит обсуждать с Швецией процесс ее вступления в НАТО

По словам турецкого лидера, республика не поддерживает вступление Швеции в альянс из-за отказа экстрадировать 120 террористов

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Турция по-прежнему не поддерживает вступление Швеции в НАТО, но готова продолжить обсуждать с ней этот процесс. Об этом заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

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"Мы не можем поддержать вступление в НАТО Швеции, поскольку они отказались экстрадировать 120 террористов. Мы продолжим вести с ними диалог по этому процессу, но он целиком и полностью зависит от шагов Стокгольма", - сказал Эрдоган.

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Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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