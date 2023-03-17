В Киеве с 26 марта сократят длительность комендантского часа

Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Киева приняли решение с 26 марта сократить длительность комендантского часа. Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00 по киевскому времени (сейчас с 23:00 до 05:00), сообщил в пятницу мэр города Виталий Кличко.

"Сокращение комендантского часа в столице планируется с нуля часов 26 марта. Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа, то есть будут работать на час дольше. Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу, но с учетом такого времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Комендантский час в украинской столице и во всех областях Украины был введен 24 февраля 2022 года одновременно с объявлением военного положения на территории страны. Действие комендантского часа и военного положения неоднократно продлевалось. Нынешний режим ограничений на передвижение действует в Киеве с 15 мая прошлого года. В течение действия режима комендантского часа гражданам предписано не выходить на улицы и не посещать общественные места. Нахождение вне помещений разрешено только лицам со специально выданными пропусками или удостоверениями. Нарушителям комендантского часа грозит штраф, привлечение к общественным работам или административный арест на 15 суток. В случае сопротивления патрулю предусмотрено наказание от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от 465 до 930 долларов) либо лишение свободы на срок до 5 лет.