Президент Финляндии заявил, что членство в НАТО не является полным без Швеции

По словам Саули Ниинистё, Финляндия рассчитывает, что Швеция сможет вступить в альянс к саммиту в Вильнюсе, который пройдет в июле

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции, заявил в пятницу президент Финляндии Саули Ниинистё после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У нас также есть Швеция, и у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции. Мы соседи, и у нас много общего. Я хочу, чтобы в Вильнюсе мы встретились с альянсом, состоящим из 32 членов", - отметил он.

Как рассказал Эрдоган, Турция может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до общенациональных выборов в республике, намеченных на 14 мая. Но, в то же время, по словам турецкого президента, Швеция "раскрыла объятия терроризму".

"Мы передали премьер-министру Швеции список из более чем 100 террористов, но он их не экстрадировал. И пока они этого не сделали, у нас не может быть положительного отношения к Швеции", - отметил турецкий политик.

По словам Ниинистё, Финляндия рассчитывает, что Швеция сможет вступить в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. "Должен сказать, что вступление Финляндии в НАТО без Швеции не является полным. Но я надеюсь, что в предстоящем саммите в Вильнюсе (в июле - прим. ТАСС) примут участие 32 страны", - сказал он.

На данный момент членами НАТО являются 30 государств, Финляндия приблизилась к цели по вступлению в блок после того, как Эрдоган объявил о готовности Анкары ратифицировать ее вступление в Североатлантический альянс.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. На сегодняшний день 28 из 30 стран блока (кроме Венгрии и Турции), ратифицировали их заявки.