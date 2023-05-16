Полномочия задержанного за взятку главы Верховного суда Украины досрочно прекратили

При этом Всеволод Князев остается судьей, так как лишить его этого статуса может только Высший совет правосудия

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Судьи Верховного суда (ВС) Украины во вторник досрочно прекратили полномочия главы инстанции Всеволода Князева, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Пленум Верховного суда досрочно прекратил полномочия главы ВС Всеволода Князева вследствие выражения ему недоверия", - говорится в сообщении в Telegram-канале суда. По его данным, за такое решение проголосовали 140 судей. Полномочия Князева прекращаются с 16 мая.

Решение судьи приняли на внеочередном заседании методом тайного голосования. При этом Князев остается судьей, так как лишить его этого статуса может только Высший совет правосудия.

Согласно законодательству, в случае отсутствия главы Верховного суда полномочия исполняет его заместитель. Если заместителя нет, то полномочия возлагаются на судью, имеющего наибольший стаж работы в должности судьи Верховного суда.

В соответствии с процедурой теперь генеральный прокурор и его первый заместитель должны обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством разрешить предъявить главе Верховного суда обвинение. Когда ходатайство будет удовлетворено, прокуратура обратится в Высший антикоррупционный суд, где Князеву изберут меру пресечения.

Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что Князев был задержан днем ранее в рамках дела о даче взятки членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий были зафиксированы контакты предпринимателя с совладельцем одной их адвокатских фирм, в ходе которых была достигнута договоренность о передаче взяток судьям за принятие решения, нужного Жеваго. В пресс-службе предпринимателя отвергли подозрения в даче взятки.