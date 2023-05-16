Источник: во Франции выдали ордер на арест главы ЦБ Ливана

Риада Саляме обвиняют в мошенничестве и незаконном обогащении

БЕЙРУТ, 16 мая. /ТАСС/. Французский судья Од Бурези выдала международный ордер на арест управляющего Центральным банком Ливана Риада Саляме, который обвинен в мошенничестве и незаконном обогащении. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в ливанской прокуратуре.

"Саляме был вызван во вторник в парижский суд, где ему должен был быть вынесен приговор, однако он не сделал этого, и французское правосудие приняло обычные в таких случаях меры", - указал источник.

В понедельник глава ливанской следственной группы Шарбель Абу Самра заявил, что властям не удалось обнаружить Саляме и вручить ему повестку. Он предположил, что новый вызов главы ЦБ в парижский суд последует в конце мая.

9 мая эксперт по коррупционным преступлениям в банковском секторе Вадиа Акль заявил телеканалу AlJadeed, что исчезнувший Саляме может быть приговорен к 10 годам лишения свободы за финансовые махинации и хищение государственных средств. Акль утверждал, что глава ЦБ "тесно связан с политическим классом, ответственным за экономический коллапс Ливана". По его словам, полномочия Саляме истекают в июле, но не исключено, что он уйдет в отставку или тайно покинет страну.