Елена Зеленская попросила у президента Южной Кореи средства ПВО

Сеул оказывал Киеву финансовую и гуманитарную помощь, но не поставлял оружие

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Жена президента Украины Елена Зеленская, которая во вторник находится с визитом в Сеуле, заявила, что попросила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля предоставить Киеву средства ПВО и оказать помощь современными технологиями.

"Начала визит в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство" со встречи с президентом страны <...>. Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна, - написала Зеленская в своем Telegram-канале. - Был поднят вопрос о поставках средств ПВО, техники для разминирования и медицинского оборудования".

Зеленская прибыла в Сеул в понедельник в качестве специального представителя президента Украины. На данный момент Южная Корея оказывала Киеву финансовую и гуманитарную помощь, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Киеву, если "возникнет серьезная опасность мирному населению".

Во вторник официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун сообщил о встрече президента с Зеленской. По его словам, Юн Сок Ёль заявил, что Сеул будет оказывать помощь Киеву в "тесной координации со странами НАТО и международным сообществом". При этом еще один сотрудник администрации южнокорейского президента заявил, что с украинской стороны просьбы о поставках летального оружия не было. По его словам, Зеленская "продемонстрировала понимание" того, что Сеул считает поставки оружия затруднительными.

Ранее посол РФ в Сеуле Андрей Кулик заявил, что поставки южнокорейского оружия на Украину станут для России неприемлемым шагом, который разрушит двусторонние отношения с Республикой Корея. Дипломат назвал такие поставки красной линией для Москвы.