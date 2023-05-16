Додон назвал произволом попытку властей Молдавии отменить итоги выборов главы Гагаузии

Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии ранее изъяли документы в Центральной избирательной комиссии автономии

КИШИНЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал "полным произволом" попытку правящей Партии действия и солидарности отменить результаты выборов главы Гагаузии. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС, комментируя изъятие документов, которые проводят во вторник в Центральной избирательной комиссии автономии сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии.

"То, что сейчас происходит в ЦИК Гагаузии, куда по указанию руководства Молдавии нагрянули сотрудники антикоррупционного центра - полный произвол. Они изымают документы по выборам, чтобы не допустить их утверждения Апелляционной палатой Комрата. Понимая, что они не смогут надавить на судей, чтобы заставить их не признать выборы, нынешняя власть решилась на эти незаконные действия. Которые подтверждают, что президент Майя Санду и правящая партия, рейтинг которых катится вниз, готовы на любые преступления, чтобы удержаться у власти", - сказал Додон. Он подчеркнул, что в ближайшее время свою оценку событиям в ЦИК Гагаузии даст оппозиционная Партия социалистов, исполнительным секретарем которой он является.

Во вторник в здание ЦИК Гагаузской автономии пришли сотрудники полиции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии, там проводятся следственные мероприятия по делу о подкупе избирателей. К зданию Центризбиркома автономии стали собираться общественные деятели и депутаты Народного собрания Гагаузии.