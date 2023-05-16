На севере Европы пройдут учения ВВС с участием 14 стран

В них будут задействованы около 120 самолетов, а также около 2,7 тыс. человек личного состава

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Организаторами выступают Дания, Норвегия, Швеция, а также Финляндия, на которую возложены руководство учениями и ответственность за их проведение, сообщает во вторник Министерство обороны Швеции.

В учениях будут задействованы около 120 самолетов, включая заправщики и самолеты управления, а также около 2,7 тыс. человек личного состава из 14 стран.

"Цель АСЕ 2023 состоит в том, чтобы пилоты из разных стран и на разных самолетах тренировались в крупных формированиях, где отрабатывались бы тактика и действия в реалистичных условиях угрозы, имитируемых системами ПВО. Для шведских подразделений это означает повышение оперативного эффекта через взаимодействие с другими [странами] в Швеции и близлежащих районах", - отмечается в сообщении шведского ведомства.

Задействованные в учениях самолеты будут взлетать с аэродромов Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия) и Эрланда (Норвегия). Участие в АСЕ 2023 примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция. Также к учениям присоединится НАТО, которая направит свои самолеты разведки и управления AWACS.

Учения АСЕ проводятся в шестой раз в рамках северного сотрудничества и существующего трансграничного соглашения.