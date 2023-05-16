Обязанности главы Верховного суда Украины будет исполнять секретарь пленума Луспеник

Решение приняли после досрочного прекращения полномочий Всеволода Князева

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Обязанности председателя Верховного суда (ВС) Украины после досрочного прекращения полномочий Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве, будет временно исполнять секретарь пленума этой судебной инстанции Дмитрий Луспеник. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Согласно ч. 5 ст. 39 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", до избрания нового председателя Верховного суда его административные полномочия осуществляет судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи Верховного суда. Таковым судьей является секретарь пленума Верховного суда, секретарь первой судебной палаты КГС (Кассационного гражданского суда - прим. ТАСС) ВС Дмитрий Луспеник", - говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Как сообщалось ранее, судья Луспеник поставил вопрос о недоверии Князеву на повестку дня пленума Верховного суда Украины, собравшегося во вторник. На пленуме судьи досрочно прекратили полномочия Князева.

Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что Князев был задержан днем ранее в рамках дела о даче взятки членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В НАБУ заявили, что в ходе следственных действий были зафиксированы контакты предпринимателя с совладельцем одной их адвокатских фирм, в ходе которых была достигнута договоренность о передаче взяток судьям за принятие решения, нужного Жеваго. В пресс-службе предпринимателя отвергли подозрения в даче взятки.