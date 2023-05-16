Победитель выборов главы Гагаузии призвала жителей к протесту из-за обыска в ЦИК автономии

Евгения Гуцул сообщила, что направляется в Комрат

КИШИНЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Победитель выборов главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул во вторник призвала местных жителей выйти на протест, обвинив власти Кишинева в попытке аннулировать результаты голосования.

"Я призываю всех граждан прийти к зданию ЦИК в Комрате, чтобы вместе защитить наше настоящее и наше будущее, защитить наш выбор", - написала Гуцул в Telegram-канале.

Она сообщила, что направляется в Комрат, где сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводят в Центризбиркоме Гагаузии следственные мероприятия в рамках уголовных дел по фактам подкупа избирателей. "Под давлением автоматов хотят аннулировать результаты народного голосования", - отметила Гуцул, потребовав от властей Молдавии уважать выбор жителей Гагаузии.

Ранее председатель ЦИК автономии Яна Коваленко заявила журналистам о давлении со стороны молдавских правоохранителей, а также со стороны ЦИК Молдавии, который обвиняет местные органы в нарушениях Избирательного кодекса Молдавии. При этом в Гагаузии заявляют, что руководствуются избирательным кодексом автономии.

С критикой в адрес Кишинева также выступил президиум Народного собрания Гагаузии (НСГ), который обвинил власти Молдавии в попытках склонить членов ЦИК к принятию решения о снятии с выборов Гуцул. Вечером во вторник депутаты НСГ намерены провести срочное заседание. Тем временем в центре Комрата собираются люди, возмущенные действиями правоохранителей.