СМИ сообщили о нападении на родственника жены Макрона

По сведениям газеты Courrier Picard, нападение на внучатого племянника Брижит Макрон Жана-Батиста Тронье совершили 15 мая, когда он собирался войти в дом, где расположен семейный бутик в Амьене

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Французская полиция задержала восемь человек, участвовавших в драке, в которой пострадал внучатый племянник первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает во вторник газета Courrier Picard.

По ее данным, группа агрессивно настроенных граждан напала на Жана-Батиста Тронье в понедельник около 22:00 (23:00 мск), когда он собирался войти в дом, где расположен семейный бутик на улице Деламбр в Амьене. Утверждается, что в тот момент на улице находились манифестанты, которые узнали его, когда он попытался помешать им разбрасывать мусор перед бутиком, и напали на него. В результате нападения он получил травмы головы, ног и рук. Молодого человека спасли от дальнейших побоев соседи из дома напротив.

Его отец - Жан-Александр Тронье - в беседе с изданием высказал предположение, что нападение связано с показанным по телевизору за час до инцидента интервью с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, недовольные пенсионной реформой Макрона граждане неоднократно пытались провести акции протеста на улице, где расположен бутик, и в семье опасались, что родственные связи с президентом однажды приведут к последствиям.

"Оставьте нас в покое. Магазин не занимается политикой, он не имеет никакого отношения к проводимой в стране экономической и социальной политике. Эмманюэль Макрон не имеет никакого отношения к нашему бизнесу. Я не понимаю всех этих людей, которые продолжают беспокоить нас. Некоторые люди даже призывают к бойкоту наших магазинов и нашей продукции. Они смешивают все!" - заявил Тронье.

По информации газеты, в нападении на его сына участвовало около десятка человек. Некоторые из них ранее были замечены на акциях протеста против пенсионной реформы. Благодаря камерам наблюдения удалось задержать восьмерых из них. В свою очередь газета Le Figaro сообщает, что сейчас Жан-Батист находится "в плохом состоянии" и ожидает более детального медицинского осмотра со сканированием головного мозга.