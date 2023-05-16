Минюст США подтвердил задержание двух россиян за помощь компаниям из РФ в обходе санкций

По словам прокурора округа Аризона Гэри Рестайно, Олег Пацуля и Василий Беседин получали запросы от российских авиакомпаний, а затем приобретали необходимые товары у американских поставщиков, не называя им истинного получателя запчастей

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США подтвердило задержание двух российских граждан, Олега Пацули и Василия Беседина, по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям и помощи в обходе антироссийских санкций. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил прокурор округа Аризона Гэри Рестайно.

"Двое граждан России были задержаны в Аризоне за участие в сговоре с целью направить [российским компаниям] авиационные детали, на которые распространяются экспортные ограничения. Олег Пацуля и Василий Беседин обвиняются в сговоре, направленном на нарушение правил экспортного контроля и отмывании денежных средств", - утверждает он. По словам Рестайно, Пацуля и Беседин получали запросы непосредственно от российских авиакомпаний, а затем приобретали необходимые товары у американских поставщиков, не называя им истинного получателя запчастей. "Обвиняемые ездили в Аризону в сентябре прошлого года и пытались приобрести тормозную систему у местной компании", - добавил прокурор.

Ранее о взятии россиян под стражу сообщила газета The New York Times со ссылкой на материалы уголовного дела. По данным издания, Пацуля с деловым партнером в мае 2022 года начали разрабатывать схему поставки запчастей из Соединенных Штатов в Россию в обход экспортных ограничений через сеть компаний во Флориде, России и Турции. Как утверждает газета, по подобным схемам с использованием подставных фирм в Россию были отправлены запчасти на общую сумму свыше $14,4 млн, включая дорогостоящие тормозные системы для самолета модели Boeing-737.