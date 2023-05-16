Оппозиция Греции намерена расследовать дела о прослушке граждан после выборов 21 мая

Лидер партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" Алексис Ципрас заявил, что "речь идет о доказанном нарушении конфиденциальности телефонных разговоров"

АФИНЫ, 16 мая. /ТАСС/. Лидер главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Алексис Ципрас заявил во вторник, что его партия в случае прихода к власти на парламентских выборах 21 мая создаст следственный комитет для расследования дел о прослушке телефонов греческих граждан Национальной разведывательной службой (EYP) с помощью шпионского программного обеспечения. Об этом Ципрас заявил на предвыборной пресс-конференции, которую транслировали ERT-2 и другие телеканалы страны.

Ципрас заявил, что если СИРИЗА - ПА победит на выборах 21 мая, то будет сформировано прогрессивное правительство, которое "создаст следственный комитет для того, чтобы скандал с прослушкой мог быть полностью прояснен". "На мой взгляд, это, наверное, самый большой скандал, - сказал политик. - Мы не говорим о догадках. Речь идет о доказанном нарушении конфиденциальности телефонных разговоров. Были найдены сведения у коммуникационных провайдеров о лидере третьей [по числу мест в парламенте] партии [имеется в виду лидер партии ПАСОК - Движение перемен Никос Андрулакис], министрах, военных и журналистах".

Ципрас подчеркнул, что доклад комитета по расследованию использования вредоносных программ PEGA Европейского парламента "показал абсолютную связь шпионской программы Predator с Национальной разведывательной службой Греции". "У нас имела место слежка за политиками, министрами, военными и журналистами из центра, который был под контролем премьер-министра. Такого скандала в стране еще не было. Премьер скрывал это в течение 9 месяцев и в ходе дебатов [политических лидеров] признался, что это скандал и что для слежки не было никаких причин, связанных с национальной безопасностью. Так что не может быть никаких ссылок на государственную тайну", - подчеркнул лидер оппозиции.

"Граждане должны знать. Премьер попытается путем голосования [на предстоящих парламентских выборах] сделать избирателей соучастниками. Это правда. В телефонах было все видно. У кого эти данные есть в руках, тот может 10 лет шантажировать политическую систему. Очевидно, что следствием победы [ныне правящей правоцентристской партии] "Новая демократия" (НД) будет сокрытие [этого скандала]. Если СИРИЗА победит, то одним из первых шагов будет движение к очищению", - добавил Ципрас.

Сведения о прослушке

Греческая оппозиционная газета "Документо" опубликовала списки из нескольких десятков лиц, которых, по сведениям ее источника, незаконно прослушивали спецслужбы Греции с помощью шпионской программы Predator. В перечне фигурировали имена членов правительства и других известных политиков, начальника Генерального штаба национальной обороны Греции Константиноса Флороса, начальника Главного штаба сухопутных сил Хараламбоса Лалусиса, депутатов Европарламента, руководителей компаний, журналистов, университетских преподавателей. Греческий премьер, под непосредственным контролем которого находится EYP, сразу же категорически заявил о своей непричастности к нелегальному прослушиванию спецслужбами министров и политических оппонентов, включая членов их семей. При этом правительство признало, что спецслужбы страны с сентября 2021 года в течение трех месяцев на законных основаниях вели прослушивание телефонных разговоров лидера левой оппозиционной партии ПАСОК - Движение перемен Никоса Андрулакиса. Власти не раскрыли оснований для прослушки, ссылаясь на интересы национальной безопасности.

Ципрас является главным соперником действующего премьера страны Кириакоса Мицотакиса на предстоящих 21 мая парламентских выборах. Большинство опросов общественного мнения показывают, что возглавляемая Ципрасом "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" отстает от "Новой демократии" Мицотакиса на 6-7 процентных пунктов, однако есть опросы, согласно которым они почти сравнялись по популярности у потенциальных избирателей. При этом правительство заявляет, что правящая партия может победить на выборах 21 мая и самостоятельно сформировать кабинет министров. Если же правительство не удастся создать и с помощью альянсов политических партий, то ориентировочно 2 июля может пройти второй тур голосования. По его итогам лидирующая партия получит в качестве бонуса до 50 дополнительных мест в парламенте. Для контроля правительству нужно иметь как минимум 151 из 300 мест в однопалатном законодательном органе.