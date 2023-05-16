ЦИК Гагаузии направил в апелляционную палату документы для утверждения результатов выборов

Около здания комиссии проходит акция протеста, которая началась после визита в ЦИК сотрудников прокуратуры и других органов правопорядка из Кишинева

КИШИНЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузской автономии направила в Апелляционную палату Комрата документы для утверждения результатов выборов главы администрации. Об этом во вторник сообщила председатель ЦИК Яна Коваленко участникам акции протеста, которая началась после визита в комиссию сотрудников прокуратуры и других органов правопорядка из Кишинева.

"Документы о подтверждении результатов второго тура выборов сегодня направлены на утверждение в Апелляционную палату Комрата", - сказала демонстрантам Коваленко.

На улице люди скандируют "Долой диктатуру", "Прочь руки от Гагаузии" и обвиняют Кишинев в попытке срыва выборов, на которых победила представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул.