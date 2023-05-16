Мадрид выразил протест Анкаре после выдворения из Турции трех испанских парламентариев

Всего из страны выдворили 10 подданных королевства

МАДРИД, 16 мая. /ТАСС/. Власти Испании выразили протест правительству Турции из-за задержания и выдворения из страны 10 подданных королевства, в том числе трех парламентариев, приехавших для наблюдения за выборами в республике. Эту информацию корресподенту ТАСС подтвердили испанские дипломатические источники.

По их данным, нота была передана через посольство в Турции.

Как передает агентство Europa Press, правительство Испании заявило турецким властям о своем недовольстве из-за задержания "без обоснования и объяснения" 10 человек, которые в понедельник были выдворены из страны. "С момента сообщения о задержании посольство Испании в Турции находилось в постоянном контакте с потерпевшими и с турецкими властями", - отметили источники издания.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По последним данным, переданным ЦИК страны, обработка бюллетеней продолжается, открыто 99,4% урн. Действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,4% голосов на президентских выборах, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,96%. По итогам обработки 99,99% бюллетеней на голосовании по составу парламента лидером остается "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, получающий 321 место из 600.

В первом туре действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Представитель политического блока "Ата" Синан Оган получил 5,17% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, во втором туре победу обеспечит простое большинство.