В Тбилиси проходят две акции против возобновления прямого авиасообщения с Россией

Митинги около здания правительства и у здания парламента проходят мирно

ТБИЛИСИ, 16 мая. /ТАСС/. В центре Тбилиси проходят две параллельные акции протеста с призывом к властям Грузии отказаться от прямого авиасообщения с Россией. Трансляцию митингов ведут местные СМИ.

В акции около здания правительства участвуют несколько десятков человек. Ее организовала оппозиционная партия "Европейская Грузия". Участники протеста символически распечатали билеты с изображением самолета и надписью на русском языке "Тбилиси - Москва". По словам организаторов протеста, этими билетами могут воспользоваться власти, чтобы полететь в Россию и остаться в ней.

Также немногочисленная акция проходит около здания парламента Грузии с задней стороны, где расположен вход в законодательный орган. Здесь в основном участвуют молодые гражданские активисты. Они держат в руках плакаты, осуждающие возобновление прямого авиасообщения с РФ.

Оба митинга проходят мирно, в двух локациях, расположенных на расстоянии примерно одного километра друг от друга, дежурят правоохранители.